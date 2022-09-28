В Ачинске судебные приставы оказали помощь мужчине во время приступа эпилепсии

Сотрудники ГУФССП России по Красноярскому краю Михаил Парфенов и Сергей Грейдин оказали первую помощь мужчине. Ему стало плохо во время принудительного привода в отдел судебных приставов.
31-летний житель Ачинского района не оплачивал административный штраф и не являлся в отдел судебных приставов. Тогда приставы приехали к нему домой, чтобы доставить в подразделение.
Мужчина согласился пройти в служебный автомобиль, но внутри у него случился приступ эпилепсии. Приставы обеспечили правильное положение тела мужчины и тёплую подстилку и вызвали скорую помощь.
Благодаря сотрудниками службы, мужчина остался жив и был доставлен в больницу.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов