В Ачинске судебные приставы оказали помощь мужчине во время приступа эпилепсии

Сотрудники ГУФССП России по Красноярскому краю Михаил Парфенов и Сергей Грейдин оказали первую помощь мужчине. Ему стало плохо во время принудительного привода в отдел судебных приставов.

31-летний житель Ачинского района не оплачивал административный штраф и не являлся в отдел судебных приставов. Тогда приставы приехали к нему домой, чтобы доставить в подразделение.

Мужчина согласился пройти в служебный автомобиль, но внутри у него случился приступ эпилепсии. Приставы обеспечили правильное положение тела мужчины и тёплую подстилку и вызвали скорую помощь.

Благодаря сотрудниками службы, мужчина остался жив и был доставлен в больницу.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов