Красноярка уберегла свою 92-летнюю свекровь от телефонных мошенников

Благодаря бдительности жительницы Красноярска её 93-летняя свекровь не стала жертвой телефонных аферистов.

В полиции рассказали, что к ним обратилась пожилая красноярка и сообщила о том, что ей на домашний телефон позвонила женщина, представившаяся её племянницей.

«Родственница» заявила пенсионерке, что стала виновницей аварии и ей требуются деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Красноярка поверила на слово лжеплемяннице и хотела помочь, однако свидетелем разговора стала невестка пенсионерки.

Она поняла, что её свекровь общается с мошенниками и прервала разговор.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости