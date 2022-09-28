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Красноярка уберегла свою 92-летнюю свекровь от телефонных мошенников

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Красноярск
11:29 28 Сентября 2022
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Благодаря бдительности жительницы Красноярска её 93-летняя свекровь не стала жертвой телефонных аферистов.

В полиции рассказали, что к ним обратилась пожилая красноярка и сообщила о том, что ей на домашний телефон позвонила женщина, представившаяся её племянницей.

«Родственница» заявила пенсионерке, что стала виновницей аварии и ей требуются деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Красноярка поверила на слово лжеплемяннице и хотела помочь, однако свидетелем разговора стала невестка пенсионерки.

Она поняла, что её свекровь общается с мошенниками и прервала разговор.  

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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