В Красноярске столкнулись автобус и два автомобиля

Корреспондент Sibnovosti.ru сообщает о заторе на улице Киренского из-за столкновения маршрутного автобуса № 63 и двух легковых автомобилей BMW.

По его информации, пробка начинается от остановки «Лесная» на ул. Академика Киренского и стоит до поворота на ул. Чкалова, где и столкнулись автобус и две иномарки.

Добавим, что пассажиров в автобусе не было. На месте работает экипаж ДПС. О пострадавших информации пока не поступало.

О подробностях Sibnovosti.ru сообщит позднее.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко