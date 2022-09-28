В Красноярске столкнулись автобус и два автомобиля

Корреспондент Sibnovosti.ru сообщает о заторе на улице Киренского из-за столкновения маршрутного автобуса № 63 и двух легковых автомобилей BMW.
По его информации, пробка начинается от остановки «Лесная» на ул. Академика Киренского и стоит до поворота на ул. Чкалова, где и столкнулись автобус и две иномарки.
Добавим, что пассажиров в автобусе не было. На месте работает экипаж ДПС. О пострадавших информации пока не поступало.
О подробностях Sibnovosti.ru сообщит позднее.
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко