28 сентября
Красноярск
погода +2 °C
58.18
 
€ 56.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске столкнулись автобус и два автомобиля

Главная Общество
Красноярск
10:42 28 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, дтп, автобус
версия для печати Ico_print

Корреспондент Sibnovosti.ru сообщает о заторе на улице Киренского из-за столкновения маршрутного автобуса № 63 и двух легковых автомобилей BMW.

По его информации, пробка начинается от остановки «Лесная» на ул. Академика Киренского и стоит до поворота на ул. Чкалова, где и столкнулись автобус и две иномарки.

Добавим, что пассажиров в автобусе не было. На месте работает экипаж ДПС. О пострадавших информации пока не поступало.

О подробностях Sibnovosti.ru сообщит позднее.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мэр Красноярска вручил награды воспитателям

Мэр Красноярска вручил награды воспитателям

28 Сентября 2022 г.
День воспитателя и всех дошкольных работников отметили более 10 тысяч сотрудников
Новости Красноярска: В Ачинске судебные приставы оказали помощь мужчине во время приступа эпилепсии

В Ачинске судебные приставы оказали помощь мужчине во время приступа эпилепсии

28 Сентября 2022 г.
Мужчине стало плохо во время привода в структурное подразделение
Новости Красноярска: В Красноярске в сквере Степанова началась установка 14-метровой стелы

В Красноярске в сквере Степанова началась установка 14-метровой стелы

28 Сентября 2022 г.
Сквер находится на улице Копылова
Новости Красноярска: В Красноярске на ул. Мичурина опрокинулся грузовик

В Красноярске на ул. Мичурина опрокинулся грузовик

28 Сентября 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярском крае осудят взломщиков гаражей за хищение имущества более чем на 3 млн рублей

В Красноярском крае осудят взломщиков гаражей за хищение имущества более чем на 3 млн рублей

28 Сентября 2022 г.
Все кражи были совершены в 2021 году
Новости Красноярска: В Красноярском крае осудят капитана, допустившего столкновение баржи с мостом

В Красноярском крае осудят капитана, допустившего столкновение баржи с мостом

28 Сентября 2022 г.
Он причинил ущерб более 35 млн руб.
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 Сентября 2022 г.
На юге Таймырского муниципального района будет дуть ветер до 17 м/с
Новости Красноярска: Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

27 Сентября 2022 г.
Сегодня открыли форму на «Госуслугах» по отсрочке от частичной мобилизации
Новости Красноярска: Правительство Красноярского края продало 15 % акций аэропорта

Правительство Красноярского края продало 15 % акций аэропорта

23 Сентября 2022 г.
Акции купил «КрасИнвест» за 476,2 млн руб.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru