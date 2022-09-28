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В Красноярске в сквере Степанова началась установка 14-метровой стелы

Главная Общество
Красноярск
10:40 28 Сентября 2022
в красноярске, благоустройство, администрация
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На левобережье Красноярска стартовали работы по установке стелы, высота которой составит 14 метров. Она появится в сквере Степанова, расположенного на улице Копылова.

В администрации города пояснили, что стела является памятным знаком в честь 200-летия со дня образования Енисейской губернии. Также власти отмечают, что территория сквера преобразилась благодаря красивой и удобной брусчатке.

В Красноярске в сквере Степанова началась установка 14-метровой стелы

После окончания всех работ сквер станет более комфортным для прогулок и отдыха красноярцев.  

Фото: © Telegram-канал Железнодорожного района

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