В Красноярске в сквере Степанова началась установка 14-метровой стелы

На левобережье Красноярска стартовали работы по установке стелы, высота которой составит 14 метров. Она появится в сквере Степанова, расположенного на улице Копылова.

В администрации города пояснили, что стела является памятным знаком в честь 200-летия со дня образования Енисейской губернии. Также власти отмечают, что территория сквера преобразилась благодаря красивой и удобной брусчатке.

После окончания всех работ сквер станет более комфортным для прогулок и отдыха красноярцев.

Фото: © Telegram-канал Железнодорожного района