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В Красноярском крае осудят капитана, допустившего столкновение баржи с мостом

Главная Общество
Красноярск
10:16 28 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, суд
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Завершено расследование уголовного дела по обвинению 63-летнего капитана - сменного механика теплохода «Капитан Крылов». Его обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ, сообщают в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

28 сентября 2021 года при выполнении рейса г. Красноярск - г. Лесосибирск мужчина управлял самоходным судном буксир-толкач «Капитан Крылов» с толкаемым составом, состоящим из двух гружёных трюмных барж – «БОБ-10» и «БОА-74». Следуя вниз по перекату «Бурмакинские камни», на реке Енисей капитан баржей «БОБ-10» столкнулся с ограждением опоры строящегося моста.

Ущерб — более 35 млн руб.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © zapsib-sut.sledcom.ru

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