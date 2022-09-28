ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%

ПСБ начал выдачу кредитов по расширенной программе «Дальневосточная ипотека» учителям и медицинским работникам в Дальневосточном федеральном округе.



Ранее программа распространялась только на молодые семьи до 36 лет, теперь оформить ипотеку по льготной ставке могут и сотрудники медицинских и образовательных учреждений ДФО со стажем от 5 лет в государственной или муниципальной организации. Взять кредит можно до конца 2024 года.



«Благодаря улучшению условий по дальневосточной программе теперь две важнейшие категории населения дальневосточного округа могут решить жилищный вопрос на льготных условиях, оформив ипотечный кредит в ПСБ. Для нас важно, чтобы социально ориентированные банковские продукты с господдержкой были доступны и для сотрудников бюджетных учреждений», - прокомментировала Марина Заботина, руководитель Центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.



Минимальный процент по программе «Дальневосточная ипотека» в ПСБ установлен на уровне 1,5% годовых в рублях*. На заемные средства можно приобрести квартиру как в новостройке в любом городе и поселении, так и на вторичном рынке – в сельском населенном пункте. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, максимальный срок займа – 20 лет. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья.



При этом по кредиту нет отдельных требований к непрерывности стажа новых категорий заемщиков, их форме занятости (основное место работы или по совместительству), семейному положению, наличию детей и возрасту.

Фото: ПАО Промсвязьбанк