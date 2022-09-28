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ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%

Главная Общество
Красноярск
10:08 28 Сентября 2022
общество, ипотека, предложение, банк
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ПСБ начал выдачу кредитов по расширенной программе «Дальневосточная ипотека» учителям и медицинским работникам в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее программа распространялась только на молодые семьи до 36 лет, теперь оформить ипотеку по льготной ставке могут и сотрудники медицинских и образовательных учреждений ДФО со стажем от 5 лет в государственной или муниципальной организации. Взять кредит можно до конца 2024 года.

«Благодаря улучшению условий по дальневосточной программе теперь две важнейшие категории населения дальневосточного округа могут решить жилищный вопрос на льготных условиях, оформив ипотечный кредит в ПСБ. Для нас важно, чтобы социально ориентированные банковские продукты с господдержкой были доступны и для сотрудников бюджетных учреждений», - прокомментировала Марина Заботина, руководитель Центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

Минимальный процент по программе «Дальневосточная ипотека» в ПСБ установлен на уровне 1,5% годовых в рублях*. На заемные средства можно приобрести квартиру как в новостройке в любом городе и поселении, так и на вторичном рынке – в сельском населенном пункте. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, максимальный срок займа – 20 лет. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья.

При этом по кредиту нет отдельных требований к непрерывности стажа новых категорий заемщиков, их форме занятости (основное место работы или по совместительству), семейному положению, наличию детей и возрасту.

Фото: ПАО Промсвязьбанк

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*С перечнем должностей педагогических работников, на которые распространяются условия программы «Дальневосточная ипотека», можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 (Приложение 1)
Ставка 1,5% годовых по программе «Дальневосточная ипотека» ПСБ действует при наличии страхования и при покупке квартиры, расположенной на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, на первичном рынке недвижимости путем заключения договора долевого участия о приобретении квартиры (договора уступки по договору долевого участия) и договора купли-продажи, при этом продавцом квартиры может быть юридическое лицо - первый собственник квартиры. А также квартиры, расположенной на территории сельского поселения субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, на вторичном рынке недвижимости путем заключения договора купли-продажи квартиры. В этом случае продавцом квартиры может быть юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Право на получение кредита имеют граждане, не достигшие 36 лет, состоящие в браке или имеющие ребенка, не достигшего 19 лет, или граждане, переехавшие на работу из других субъектов Российской Федерации в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Право по получение кредита имеют граждане, осуществляющие трудовую деятельность в должности педагогического работника либо медицинского работника и имеющие стаж работы по соответствующей специальности в государственной или муниципальной, образовательной либо медицинской организации, расположенной на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, не менее 5 лет по состоянию на дату обращения за получением кредита. Сумма кредита от 500 000 ₽ до 6 млн ₽. Срок кредита от 36 до 242 месяцев. Кредит может быть выдан по 31.12.2024. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию можно узнать на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой.  Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 23.09.2022г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России N 3251. 

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