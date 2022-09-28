В Красноярском крае осудят взломщиков гаражей за хищение имущества более чем на 3 млн рублей

В Красноярском крае состоится суд над двумя местными жителями 31 года и 43 лет, обвиняемыми в серийных кражах из гаражных боксов. Преступления были совершены злоумышленниками в прошлом году.

В рамках расследования стало известно, что мужчины использовали подручные средства для открытия замков, после чего проникали в гаражи и вывозили мототехнику, лодки с моторами, инструменты, колёса и т.д.

Для того, чтобы владельцы гаражей как можно дольше не замечали взлома и пропажи имущества, обвиняемые закрывали ворота гаражей на замки.

Похищенное мужчины прятали яме на дачном участке в д. Ермолаево, затем сбывали в Новосибирске и Красноярске. Часть похищенного имущества на один миллион рублей удалось изъять.

На данный момент мужчина предъявили обвинение в совершении 21 преступления. Общая сумма ущерба – свыше 3,1 млн рублей.

Добавим, что злоумышленники возместили ущерб на 2,6 млн рублей. На их имущество стоимостью около одного миллиона рублей наложили арест.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович