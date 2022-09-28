Хоккеистки «Бирюсы» с разгромным счётом обыграли «КРС Шэньчжэнь»

Игроки женской хоккейной команды «Бирюса» из Красноярска одержали разгромную победу над действующим чемпионом ЖХЛ – китайским «КРС Шэньчжэнь». Красноярки забросили в ворота соперниц 12 шайб и пропустили только две. Матч проходил в Мытищах.

Отметим, что в прошедшей игре тремя голами отличились хоккеистки «Бирюсы» - Валерия Павлова, Екатерина Добродеева и Софья Кривошеева. Дублем в матче против китайской команды отметились Оксана Митрофанова, Елизавета Зенченко и София Лифатова. Также шайбу в ворота действующего чемпиона забросила Александра Буданова.

Добавим, что для «Бирюсы» эта победа стала четвёртой подряд в рамках Женской хоккейной лиги.

Фото: © Минспорта Красноярского края