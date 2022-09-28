4 случая заболевания бешенством среди домашних кошек и собак в Красноярском крае

В Красноярском крае за восемь месяцев текущего года было выявлено четыре случая заболевания бешенством среди домашних кошек и собак. Среди диких животных зарегистрировали 10 больных.

В региональном Управлении Роспотребнадзора заявили, что на территории региона среди людей бешенства не выявили.

При этом 3829 жителей края обратились за медпомощью в связи с укусами животных, в том числе 61 человек пострадал от укусов диких животных.

Добавим, что самую большую опасность для человека представляют лисы и безнадзорные собаки.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости