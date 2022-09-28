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В Богучанском районе осудят 17-летнего юношу за хищение денег

Главная Общество
Красноярск
09:58 28 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, мошенничество, россия
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Свердловской области. Его обвиняют по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщает в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

С 1 января по 3 февраля обвиняемый решил совершить хищение денег у людей с использованием сервиса поиска попутчиков и спец аккаунтов в мессенджере. С помощью мобильного телефона он авторизовался в сервисе поиска попутчиков. Там в качестве водителя под псевдонимом «Николай» создал фиктивное объявление о поездке по маршруту между городами «Омск-Красноярск».

На объявление откликнулась жительница с. Богучаны, находившаяся в Омске. Он связался с женщиной и предложил оплатить поездку через сайт. Злоумышленник отправил ей ссылку, ведущую на заведомо подложный сайт, предназначенный для хищения денег с банковских счетов. Перейдя по ссылке, с банковского счёта потерпевшей было произведено списание более 9 тыс. руб.

Во время расследования обвиняемый вину признал и погасил ущерб.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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