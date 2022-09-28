В Норильске из-за неосторожности при курении погиб мужчина

26 сентября в утренние часы в следственные органы сообщили о том, что во время ликвидации пожара в квартире дома (ул. Москвовская г. Норильск) обнаружили тело 45-летнего мужчины с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур.

Проводится процессуальная проверка, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что погибший жил в доме один и злоупотреблял алкоголем. Предположительная причина пожара: неосторожное обращение с источниками огня при курении. Очаг возгорания зафиксирован в месте расположения дивана.

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