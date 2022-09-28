В Красноярске на остановке «Робеспьера» разместили информационное табло с Wi-Fi и тревожной кнопкой

В Красноярске остановку «Робеспьера» оснастили новым информационным таблом. Горожане на нём могут увидеть номер маршрута, название конечной остановки и примерное время ожидания автобуса.

Также на остановке появился Wi-Fi и тревожная кнопка, а также видеокамеры. В мэрии заявили, что к концу текущего года подобные информационные системы появятся на пяти остановках.

В настоящее время системы только настраивают и тестируют. В полном объёме она начнёт работать со следующего года.

Фото: © Администрация г. Красноярска