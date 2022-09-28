Суд согласился с реальным лишением свободы депутата Заксобрания Красноярского края Юрия Ефимова

Вступил в законную силу приговор Советского районного суда в отношении депутата Заксобрания Юрия Ефимова. В июле 2021 года его осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также он должен заплатить в казну штраф 400 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Установлено, что Ефимов за 10 млн руб. обещал представителю юр лица содействовать в положительном решении вопроса о выдаче разрешения на строительство административно-бытового здания в пос. Таежный (Богучанский район). При этом депутат никак не мог повлиять на это, но всё же получил 8,5 млн руб.

Красноярским краевым судом требования стороны защиты об оправдании депутата отклонены. Ему предстоит реальное отбывание лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев