В Красноярске до 2 октября частично ограничат проезд по улице Шахтёров из-за строительства метро

Сегодня, 28 сентября, с утра в Красноярске начало действовать ограничение на улице Шахтёров. Для строительства метрополитена специалистам необходимо взять пробы грунта вдоль данной улицы.

По официальной информации, для проведения необходимых мероприятий потребовалось введение локального ограничения на проезд автомобилей по крайней праве полосе нечётной стороны улицы на участке от Полярной до Гагарина.

Добавим, что ограничения продлятся до второго октября и будут действовать с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Фото: © Telegram-канал «Красноярского метро»