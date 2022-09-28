Красноярский народный театр может закрыться в свое 30-летие

Красноярское культурное заведение под названием «Наш театр» пожаловался на гонения из помещения в подвале по улице Курчатова, 4.

По информации сотрудников театра, их площади не соответствуют требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. В добавок на ремонт муниципального помещения надо не меньше 6 млн рублей.

Театралам предложили альтернативу. Им можно работать на базе Городского Дворца культуры и там давать спектакли.

«Для него открыты и другие городские площадки. Кроме того, мы готовы предоставить помещения для хранения реквизита. Понимая большую историю и личный вклад художественного руководителя в его творческое дело, у нас стоит задача поддержать этот самодеятельный коллектив и организовать его работу в помещениях, которые безопасны как для зрителей, так и для самих артистов», — отметила руководитель главного управления культуры администрации Красноярска.

Фото: @vk.com/nashteatr_krsk