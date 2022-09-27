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По 100 тысяч рублей получат призванные на военную службу по мобилизации жители Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
21:24 27 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, мобилизация, помощь
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По 100 тысяч рублей получат призванные на военную службу по мобилизации жители Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого правительства «с Мира по факту». В сообщении уточняется, что материальную помощь сможет получить как не только сам мобилизуемый, но и его семья.

Напомним, что с инициативой оказать поддержку семьям жителей Красноярского края, которые попали под мобилизацию, ранее выступил губернатор региона Александр Усс. Глава региона провел заседание призывной комиссии, где высказал предложение о том, что нужно семьям мобилизованных необходимо оказать.

Кроме этого, Александр Усс отметил, что в ходе частичной мобилизации следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, " и в этом деле не должно быть кампанейщины". Всех, кто был призван по ошибке, губернатор поручил вернуть домой. Во вторник Sibnovosti.ru сообщали о том, в Красноярске выпускников военных кафедр отправили из военкомата по домам.

Глава региона поручил особое внимание обратить на условия размещения в сборных пунктах и организацию питания.

- Те, кто сегодня защищает интересы России, должны чувствовать заботу, нашу общую ответственность за их жизнь, судьбы их родных и близких, - сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Фото:© Александр Черных

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