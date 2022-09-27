В октябре в Красноярске откроется выставка «Тайгart. мерцание на границе». Но работы художников можно увидеть уже сейчас

В Красноярске полным ходом готовятся к выставке «Тайгart. мерцание на границе», которая откроется 13 октября в музейном центре «Площадь Мира». Она будет посвящена современному красноярскому искусству.

Предваряет её проект, который знакомит жителей с местными художниками. Сейчас посетителям бара «Булгаков» и ресторана Tunguska дарят репродукции отдельных работ, которые в октябре представят на выставке. Проект в конце лета запустили Сибирский институт развития креативных индустрий и ресторанная группа Berrywood Family. Отметим, что Институт развития занимается поддержкой креативного бизнеса в Красноярском крае и работает как с начинающими, так и с уже опытными предпринимателями в креативных отраслях.

Итак, на протяжении 7 недель в ресторанах можно получить репродукции работ участников выставки. Они вложены в чёрные открытки с надписью «Индустрия», которые в случайном порядке гостям приносят официанты вместе со счётом. Художники и картины меняются каждую неделю – всего 7 авторов и 7 репродукций.

Проект уже близится к финалу – до завершения остается две недели, но еще можно получить репродукцию в свою коллекцию. На неделе с 28 сентября до 4 октября включительно в ресторанах можно познакомиться с работой Ивана Четверикова из серии «Акаша». На выставке автор представит не только эту работу, но и новую из своей серии.

Ранее гостям ресторанов уже дарили графику Алины Долбилиной, одного из «Рамуров» художницы по керамике Анны Рейнхардт, «Шишкин лес» Александра Блосяка, известного по масштабным граффити на набережной, птицу из массива березы Nevelichka-1 от мастерской Семёна Ключанцева Zastrug furniture, «Ореаду» Элины Гусаровой, созданную в экспериментальной технике полиэтиленотипии (печатного оттиска с пластикового пакета).

Организаторы также готовят арт-вечер, посвященный открытию «Тайгart. мерцание на границе». Вход на него — по пригласительным. А получить их очень просто: если вам подарили репродукцию, опубликуйте ее фотографию в соцсетях с хештегами #тайгарт и #индустрия или соберите коллекцию из 5 и более разных репродукций и напишите об этом в сообщество Сибирского института развития креативных индустрий ВКонтакте.

Кстати, «Тайгart» – это та самая выставка, которая летом была представлена на молодёжном форуме «Бирюса». Там художники выставили свои работы прямо на поляне. Выставку высоко оценили не только участники форума, но и искусствоведы и основатели крупных российских галерей. Среди них были директор авторитетной Anna Nova Gallery Лилиана Маррэ, создатель галереи современного искусства a-s-t-r-a Алина Крюкова, сооснователь Арт-платформы Cube.Moscow Елена Белоногова, основатель самой крупной онлайн-школы популярного искусства OP-POP-ART Анастасия Постригай.

Сразу после «Бирюсы» организаторам предложили привезти выставку в другие города. Но сначала все же решили показать ее широкой публике в Красноярске.

По материалам Сибирского института развития креативных индустрий

Фото: © Сибирский институт развития креативных индустрий