В Красноярске пассажиры стали реже падать в автобусах

Специалисты провели анализ в период с января по август. Они выяснили, что количество людей, получивших травму при падении в общественном транспорте, сократилось на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. об этом пишут в официальной группе администрации города Красноярск социальной сети «ВКонтакте».

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