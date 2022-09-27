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В Красноярске пассажиры стали реже падать в автобусах

Главная Общество
Красноярск
16:15 27 Сентября 2022
общество, красноярск, автобусы, травма
Фотография © Никита Алексеев
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Специалисты провели анализ в период с января по август. Они выяснили, что количество людей, получивших травму при падении в общественном транспорте, сократилось на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. об этом пишут в официальной группе администрации города Красноярск социальной сети «ВКонтакте».

Важно не забывать основные правила:

  • не прислоняться к дверям;
  • располагаться, по возможности, на свободных местах;
  • держаться за поручни;
  • не отвлекаться во время движения транспорта.
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