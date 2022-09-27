В Красноярске на ж/д переезде впервые применили уникальный материал

Ремонт на ул. Мусоргского завершается. На участке от ул. Затонская до ул. Мусоргского, 17 заменили старый асфальт и бордюры. Кроме того, по чётной стороне улицы обустроили пешеходный тротуар, рассказали в администрации города Красноярска.

Обычно для настилов между рельсами используют резину или бетон, но при эксплуатации на резине появляется колейность, а бетон крошит асфальт и деформирует рельсы.

Красноярский предприниматель решил безвозмездно предоставил уникальный материал для пешеходного настила через ж/д переезд. Полимерно-песчаный композит прост в установке. Он имеет лёгкий вес и крепче бетона. Если материал хорошо себя зарекомендует, то его будут использовать по городу.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf