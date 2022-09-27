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В Красноярске в Свердловском районе закрыли малоэффективную котельную

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Красноярск
15:50 27 Сентября 2022
в красноярске, красноярск, город, администрация, тепло, теплоснабжение, котельная
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В Красноярске в Свердловском районе была закрыта котельная, которая обслуживала жителей пос. «Английский парк». Сейчас в дома местных жителей поступает тепло от ТЭЦ-2. 

Проведение мероприятий по переключению посёлка на центральный теплоисточник стало необходимостью из-за перебоев в работе котельной. Так, например, происходили регулярные перебои с углём. Более того, иногда в домах местных жителей отопление исчезало на несколько дней, что стало последней каплей для жильцов посёлка «Английский парк». После этого они начали решать вопрос с отоплением своими силами, обогреваясь при помощи каминов, обогревателей и электрокотлов. 

После обращений людей было решено запитать населенный пункт от теплотрассы, которая была построена недавно. Отметим, что тепло по теплотрассе идёт от ТЭЦ-2. 

Фото: © Никита Алексеев

 

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