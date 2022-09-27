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В Красноярском крае ежегодно будут вводить более 1,5 млн кв. метров жилья

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Красноярск
15:55 27 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, строительство, жилье
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На заседании регионального правительства министр строительства Красноярского края Михаил Рабушко представил проект отраслевой программы развития строительной отрасли края на три года.

В 2023-2025 годы продолжится реализация национального проекта «Жильё и городская среда». Кроме этого, продолжится реализация крупных инвестпроектов в сфере нефтедобычи, освоение угольных месторождений, проектов по развитию добычи золота. А также, металлургического производства, инвестиционных проектов лесопереработки, комплексных мер социально-экономического развития Норильска и ряд проектов комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь». Об этом рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

Ключевыми являются мероприятия по обеспечению доступным жильём людей, в том числе по созданию возможностей для приобретения (строительства) ими жилья. А также увеличению объёма жилищного строительства, повышению комфортности городской среды, обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья, проведению капремонта в многоквартирных домах.

Планируется и реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ). Уже заключены четыре договора о реализации КРТ площадью 30 га с градостроительным потенциалом 300 тыс. кв. метров в Ачинске, Красноярске и Норильске. В нынешнем году планируется вовлечь в оборот четыре территории в Красноярске с градостроительным потенциалом не менее 1 млн кв. метров (три территории располагаются в мкр. Николаевка, одна — в мкр. Солонцы-2).

К 2025 году ожидается увеличение объёма строительства на 80 %. А объём произведённых стройматериалов увеличится на 38 %. При этом ввод в эксплуатацию жилых домов — более чем 1,5 млн кв. м ежегодно.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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