В Красноярском крае ежегодно будут вводить более 1,5 млн кв. метров жилья

На заседании регионального правительства министр строительства Красноярского края Михаил Рабушко представил проект отраслевой программы развития строительной отрасли края на три года.

В 2023-2025 годы продолжится реализация национального проекта «Жильё и городская среда». Кроме этого, продолжится реализация крупных инвестпроектов в сфере нефтедобычи, освоение угольных месторождений, проектов по развитию добычи золота. А также, металлургического производства, инвестиционных проектов лесопереработки, комплексных мер социально-экономического развития Норильска и ряд проектов комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь». Об этом рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

Ключевыми являются мероприятия по обеспечению доступным жильём людей, в том числе по созданию возможностей для приобретения (строительства) ими жилья. А также увеличению объёма жилищного строительства, повышению комфортности городской среды, обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья, проведению капремонта в многоквартирных домах.

Планируется и реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ). Уже заключены четыре договора о реализации КРТ площадью 30 га с градостроительным потенциалом 300 тыс. кв. метров в Ачинске, Красноярске и Норильске. В нынешнем году планируется вовлечь в оборот четыре территории в Красноярске с градостроительным потенциалом не менее 1 млн кв. метров (три территории располагаются в мкр. Николаевка, одна — в мкр. Солонцы-2).

К 2025 году ожидается увеличение объёма строительства на 80 %. А объём произведённых стройматериалов увеличится на 38 %. При этом ввод в эксплуатацию жилых домов — более чем 1,5 млн кв. м ежегодно.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов