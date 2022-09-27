В Красноярском крае браконьеру вынесли приговор за незаконный вылов рыбы Тугун

В Туруханском районе браконьеру за незаконный вылов рыбы назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает прокуратура красноярского края.

В августе 2021 года 54-летний мужчина на 10 км р. Подкаменная Тунгуска с помощью речного невода выловил 1 175 экземпляров рыбы тугун. Ущерб составил — почти 300 тыс. руб.

На имущество подсудимого наложен арест. Кроме того, злоумышленнику назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: © прокуратура Красноярского края