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В Красноярском крае браконьеру вынесли приговор за незаконный вылов рыбы Тугун

Главная Общество
Красноярск
15:31 27 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, север, браконьер
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В Туруханском районе браконьеру за незаконный вылов рыбы назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает прокуратура красноярского края.

В августе 2021 года 54-летний мужчина на 10 км р. Подкаменная Тунгуска с помощью речного невода выловил 1 175 экземпляров рыбы тугун. Ущерб составил — почти 300 тыс. руб.

На имущество подсудимого наложен арест. Кроме того, злоумышленнику назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: © прокуратура Красноярского края

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