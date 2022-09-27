Детский лагерь «Таёжный» может перейти в собственность Красноярска

Детский оздоровительный лагерь «Таёжный» планируют передать в собственность города Красноярска. Об этом сообщили в Горсовете.

Отметим, что соответствующий проект постановления был внесён красноярскими депутатами в понедельник, 26 сентября. Для Красноярска данный лагерь важен тем, что в нём могут за один летний период отдохнуть порядка 2,7 тыс детей.

Передача имущества, которое включает 60 зданий и сооружений, восемь участков земли и свыше 460 объектов движимого имущества, а также транспортных средств, будет согласована Горсоветом. Ежегодно на обеспечение лагеря необходимо порядка 18 млн рублей.

Добавим, что проект постановления будет рассмотрен комиссией по бюджету на текущей неделе. После этого его должны согласовать на сессии Горсовета.

Фото: © Никита Алексеев