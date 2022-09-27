В Красноярском крае на экологические мероприятия направят более 3,5 млрд рублей

На заседании правительства Красноярского края рассмотрели государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2023-2025 годы.

Объём финансирования программы на три года — более 3,5 млрд рублей, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Из них 5,8 % — средства федерального бюджета, 94 % — краевого и 0,2 % (софинансирование) — муниципального бюджета.

Как рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, в 2023 году на экологические мероприятия направят 1,6 млрд рублей. На эти деньги обустроят не менее 600 мест контейнерных площадок, приобретут около 2 400 единиц контейнерного оборудования. Также завершат капремонт дамбы пруда в пос. Краснокаменск Курагинского района, проведут работы по расчистке рек Кан и Кадат, подготовят 6 особо охраняемых природных территорий краевого значения, обеспечат безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Кроме этого, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» предусмотрены работы по расчистке русла реки Амбарная. В этом году завершится разработка ПСД. В 2023 году проведут необходимые экспертизы. Сумма финансирования мероприятия в 2023 году — 4,2 млн рублей за счёт средств краевого бюджета.

Члены регионального правительства утвердили госпрограмму.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края