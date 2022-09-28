10 000 рублей на путешествия по Красноярскому краю для школьников

Осень, пожалуй, самое красивое время года для путешествий. В Красноярском крае этот сезон особенный, насыщенный яркими красками. Холода еще не наступили, можно отправляться на экскурсии, гулять и слушать, как шуршит листва под ногами. Рассказываем, чем можно заняться школьнику и куда поехать, чтобы эта осень запомнилась надолго.

Агентство по туризму Красноярского края при поддержке Федерального агентства по туризму запустило туристическую программу «Узнай Красноярский край».

Программа рассчитана на красноярских школьников 5-9 классов. Отправиться в бесплатные путешествия можно по социальному сертификату, номинал которого 10 000 рублей. Количество сертификатов ограничено. Для того чтобы получить социальный сертификат родителю необходимо заполнить заявление на портале Госуслуги Красноярский край (Портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края (krskstate.ru), есть специальная пошаговая инструкция, как это сделать (Как получить социальный сертификат? (vk.com). После рассмотрения заявки, в случае положительного решения по ней, родителю придёт уведомление о присвоенном идентификационном номере социального сертификата.

В течение месяца родителю, получившему социальный сертификат, нужно заключить договор с туроператором, организующим путешествие, иначе сертификат «сгорает».

Теперь подробнее про туры, природные и исторические достопримечательности, которые входят в программу школьного туризма. Детские туры в регионе проходят по 28 маршрутам, 20 из них соответствуют номиналу социального сертификата, 8 предполагают доплату от 1 100 до 8 000 рублей. Можно побывать в Ергаках, Минусинске, Дивногорске, Шушенском и Манском районах, национальном парке «Красноярские столбы», Караульной пещере, на Торгашинском хребте. Кроме этого, предусмотрено участие в мастер-классах, квестах, командных соревнованиях.

Мама ученицы 8-го класса красноярской школы №157 Евгения Барташевич, которая воспользовалась сертификатом, отметила, что у ее дочери остались только положительные эмоции после туристического путешествия.

«В рамках школьного тура «Красноярск - от истории до современности» моя дочь посетила множество знаковых мест Красноярска - Краеведческий музей, «Роев Ручей», «Парк чудес Галилео», Торгашинский хребет и самую длинную лестницу в России. Также она побывала музее В.П. Астафьева в Овсянке, на смотровой площадке «Царь-рыба», набережной Дивногорска и Красноярской ГЭС. Все экскурсии были отлично организованы. Более того, мне как маме понравилось то, что я всегда знала, где находится моя дочь. Дети были под присмотром взрослых», - рассказала Евгения Барташевич.

Отметим, с момента старта программы школьного туризма в Красноярском крае более 1,5 тысяч детей уже реализовали сертификаты и съездили в туры. В Агентстве по туризму предупреждают: количество сертификатов ограничено и составляет 7500 штук. Так что решение о познавательном и полезном отдыхе семьям лучше принять в ближайшее время.

Список турпродуктов и туроператоров можно посмотреть здесь ШКОЛЬНЫЙ ТУРИЗМ (visitsiberia.info).

Фото: © Агентство по туризму Красноярского края