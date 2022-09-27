Жителя Ачинска отправили в колонию за управление автомобилем в состоянии опьянения

Мужчине вынесен обвинительный приговор за управление авто в состоянии опьянения. Ему назначено наказание — 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили прав управления на 2 года.

В июле в ночное время экипаж ДПС в Ачинске на ул. Красного Октября заметил автомобиль ВАЗ. Госавтоинспекторы при помощи световых и звуковых сигналов передали водителю требование об остановке. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Нарушитель имел признаки опьянения. Прибор показал 0,73 мг/л.

В отношении 41-летнего ранее неоднократно судимого гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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