В Большеулуйском районе построили ФАП за 4 млн рублей

В дер. Турецк построили фельдшерско-акушерский пункт. На возведение по нацпроекту было выделено более 4 млн рублей, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

В ФАПе имеются: процедурный кабинет и кабинет приёма, помещение для хранения лекарств, просторный холл, комната для персонала с раздевалкой, санузел и подсобное помещение.

В медпункте есть электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр. А также одеяло с подогревом, фармацевтические холодильники, медицинская мебель.

Медпомощь будут получать 106 жителей села, в том числе, 19 детей.

Сейчас завершается процедура оформления разрешительных документов на медпункт.

Напомним, в Красноярском крае продолжается строительство медицинских учреждений в различных районах региона. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Новосёловском районе был построен новый фельдшерско-акушерский пункт. На создание медучреждения было направлено 6,7 млн рублей.

Благодаря строительству пункта жители поселка Анаш теперь будут получать медицинскую помощь. В новом учреждении установлен электрокардиограф, аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии, офтальмологический тонометр, дефибриллятор, химический экспресс-анализатор, спирометр, рециркулятор воздуха и необходимая медицинская мебель.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив