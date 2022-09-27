27 сентября
Красноярск
погода +7 °C
58.0
 
€ 55.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Большеулуйском районе построили ФАП за 4 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:55 27 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, здравоохранение, строительство
версия для печати Ico_print

В дер. Турецк построили фельдшерско-акушерский пункт. На возведение по нацпроекту было выделено более 4 млн рублей, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

В ФАПе имеются: процедурный кабинет и кабинет приёма, помещение для хранения лекарств, просторный холл, комната для персонала с раздевалкой, санузел и подсобное помещение.

В медпункте есть электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, спирометр. А также одеяло с подогревом, фармацевтические холодильники, медицинская мебель.

Медпомощь будут получать 106 жителей села, в том числе, 19 детей.

Сейчас завершается процедура оформления разрешительных документов на медпункт.

Напомним, в Красноярском крае продолжается строительство медицинских учреждений в различных районах региона. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Новосёловском районе был построен новый фельдшерско-акушерский пункт. На создание медучреждения было направлено 6,7 млн рублей.

Благодаря строительству пункта жители поселка Анаш теперь будут получать медицинскую помощь. В новом учреждении установлен электрокардиограф, аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии, офтальмологический тонометр, дефибриллятор, химический экспресс-анализатор, спирометр, рециркулятор воздуха и необходимая медицинская мебель.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске в Свердловском районе закрыли малоэффективную котельную

В Красноярске в Свердловском районе закрыли малоэффективную котельную

27 Сентября 2022 г.
Она отапливала посёлок «Английский парк»
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 578 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 578 человек

27 Сентября 2022 г.
Госпитализировано за сутки 92 жителя
Новости Красноярска: В Красноярском крае браконьеру вынесли приговор за незаконный вылов рыбы Тугун

В Красноярском крае браконьеру вынесли приговор за незаконный вылов рыбы Тугун

27 Сентября 2022 г.
Он нанёс ущерб почти 300 тыс. руб.
Новости Красноярска: Детский лагерь «Таёжный» может перейти в собственность Красноярска

Детский лагерь «Таёжный» может перейти в собственность Красноярска

27 Сентября 2022 г.
Проект постановления внесли в Горсовет
Новости Красноярска: В Красноярском крае на экологические мероприятия направят более 3,5 млрд рублей

В Красноярском крае на экологические мероприятия направят более 3,5 млрд рублей

27 Сентября 2022 г.
94 % — это средства краевого бюджета
Новости Красноярска: Жителя Ачинска отправили в колонию за управление автомобилем в состоянии опьянения

Жителя Ачинска отправили в колонию за управление автомобилем в состоянии опьянения

27 Сентября 2022 г.
Также его лишили прав управления на 2 года
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

26 Сентября 2022 г.
Им оказался бывший выпускник учебного заведения
Новости Красноярска: Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

22 Сентября 2022 г.
Молодой человек предстанет перед судом
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru