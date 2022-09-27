Экс-игрок и тренер красноярского «Енисея» Иван Максимов получил повестку в военкомат

Бывшему игроку и тренеру красноярского ХК «Енисей» 49-летнему Ивану Максимову пришла повестка в военкомат в ходе частичной мобилизации.

Данной информацией поделилась в своих соцсетях Маргарита Симоньян. По словам жены Максимова, возглавляющий сейчас молодёжную сборную России по бенди Иван проходил срочную службу в качестве рядового в спортивной роте.

Иван Максимов проживает в Москве и повестка пришла ему домой в тот момент, когда он находился на состязаниях в Красноярске. На данный момент он уже вернулся в российскую столицу.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости