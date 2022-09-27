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Более 4 тысяч раз позвонили красноярцы на горячую линию 122 по вопросам мобилизации

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Красноярск
14:19 27 Сентября 2022
в красноярском крае, телефон, правительство, министерство, население
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В Красноярском крае с 22 сентября начал работать телефон «горячей линии» 122, позвонив по которому можно задать вопрос о мобилизации. С момента запуска «горячей линии» от жителей региона поступило 4 354 звонков. В региональном министерстве цифрового развития сообщили, что в среднем время ожидания во время звонка по телефону 122 составляет четыре секунды. Длительность разговора составляет менее трёх минут.

В большинстве своём жителей Красноярского края волнуют вопросы, связанные с тем, кто будет платить за коммунальные услуги в случае мобилизации, могут ли мужчины с судимостью стать добровольцами и будет ли сохранено рабочее место за мобилизованным.

Кроме того, жителей региона интересуют вопросы, связанные с возможными перемещениями внутри страны и поездкой за рубеж.    

Также стало известно, что с 24 сентября в службе 122 начал работать голосовой помощник, который с помощью автоматического распознавания ключевых слов может дать ответ на наиболее частые вопросы, среди которых: контактные данные военкоматов; кто подлежит или не подлежит мобилизации; о мобилизации учеников вузов, военных пенсионеров и солдатов-срочников.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

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