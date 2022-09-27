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В Красноярске дачные маршруты перейдут на осеннее расписание с 1 октября

Главная Общество
Красноярск
14:07 27 Сентября 2022
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В Красноярске уже с первого октября дачные маршруты начнут работать согласно осеннему расписанию. В городской администрации пояснили, что причина перехода заключается в ухудшении погоды и сокращении числа пассажиров.

Так, с первого числа маршруты №18, №18 C, №40, №40 A, №40 C будут курсировать по-осеннему расписанию. До 16 октября все сезонные маршруты будут работать по следующему графику. Что касается маршрута №19, то он будет ходить до садового общества «Южное» до 16 октября.

С 17 октября продолжат работать для дачников маршруты №18 и №40. Они будут ездить по субботам и воскресеньям. Конечной автобусов №18 маршрута будет ост. «Сады».

Фото: © Никита Алексеев

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