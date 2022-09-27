Более 1,6 тонны свежих персиков уничтожили в Красноярске

В Красноярске вновь была уничтожена крупная партия фруктов. Сотрудники краевого Управления Россельхознадзора проверили 1,68 тонну свежих персиков и зафиксировали признаки заражения карантинным вредителем.

Отметим, что партия персиков прибыла из Кыргызстана и поступила на оптовый рынок «Южный». В ходе исследований эксперты выяснили, что фрукты оказались заражены восточной плодожоркой, способной наносить сильные повреждения плодам персиков.

В результате крупную партию персиков уничтожили согласно решению собственника.

Фото: © пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю