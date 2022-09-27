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В Красноярске осудят курьера интернет-магазина по сбыту наркотиков

Главная Общество
Красноярск
13:37 27 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, суд, наркотики
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении красноярца, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый из-за финансовых трудностей устроился курьером в интернет-магазин, поскольку ранее покупал там наркотики для себя.

С апреля по июнь с помощью интернета он вступил в состав ОПГ с неустановленными лицами для незаконного сбыта наркотиков в роли курьера по размещению запрещённых средств. Обвиняемый получил адреса с местом нахождения партий мефедрона массой 244,375 граммов, которые он должен был расфасовать на разовые дозы и разместить их в Красноярске для дальнейшего сбыта.

15 июня в день изъятия им свёртков наркотиков из тайников, его деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

Вину он признал.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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