В Красноярске осудят курьера интернет-магазина по сбыту наркотиков

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении красноярца, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый из-за финансовых трудностей устроился курьером в интернет-магазин, поскольку ранее покупал там наркотики для себя.

С апреля по июнь с помощью интернета он вступил в состав ОПГ с неустановленными лицами для незаконного сбыта наркотиков в роли курьера по размещению запрещённых средств. Обвиняемый получил адреса с местом нахождения партий мефедрона массой 244,375 граммов, которые он должен был расфасовать на разовые дозы и разместить их в Красноярске для дальнейшего сбыта.

15 июня в день изъятия им свёртков наркотиков из тайников, его деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

Вину он признал.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко