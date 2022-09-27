«Единая Россия» в Красноярском крае поможет мобилизованным гражданам и их семьям

Местные отделения «Единой России» в территориях окажут помощь мобилизованным жителям Красноярского края и их семьям.

В первую очередь это касается партийного контроля над соблюдением ограничений по призыву. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву. По нашей партийной сети я дал команду депутатскому корпусу на местах следить за ситуацией, оперативно реагировать на любые сигналы и разбираться индивидуально с каждым случаем», - подчеркнул Додатко.

Кроме того, сейчас партийный актив и сторонники партии активно подключают предпринимателей, общественников и просто неравнодушных жителей, чтобы сформировать для мобилизованных жителей края добрые «посылки из дома».

Работу уже запустили в Каратузском, Идринском районах, Канске. В Лесосибирске единороссы собирали посылки с учетом предложений местного участника СВО, вернувшегося домой после завершения контракта. Он сам позвонил в местную приемную партии и подробно проинформировал активистов о предметах первой необходимости для военнослужащих. На сегодняшний день однопартийцы собрали уже более 200 посылок с продуктами и чайными наборами, медикаментами и перевязочными средствами.

Также «Единая Россия» возьмет шефство над семьями таких военнослужащих. На базе регионального партийного гуманитарного центра жители смогут получить правовую, информационную или бытовую поддержку. Обратиться за помощью смогут семьи всех военнослужащих, в том числе тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации или отправился на фронт добровольцем. Особое внимание уделят соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей.

«Еще до начала частичной мобилизации в наш гуманитарный центр поступало множество вопросов по оказанию помощи нашим ребятам на передовой. Люди интересовались, как передать посылки для солдат, что конкретно необходимо нашим военнослужащим, как можно подключиться к сбору помощи и т.д. После объявления частичной мобилизации жители края начали обращаться и по критериям отбора, и по возможным нарушениям. Звонят семьи, которым потребовалась конкретная «помощь руками» в быту после ухода мужчин. Каждая ситуация требует точечного, индивидуального подхода, поэтому мы запускаем такой центр помощи. С обращениями будут работать наши депутаты, юристы, специалисты профильных учреждений и, конечно, волонтеры. Особое внимание - семьям с детьми, а также семьям, где есть инвалиды, пенсионеры. Наши активисты в территориях готовы оказывать и помощь по хозяйству, если это необходимо», - рассказала руководитель регионального партийного центра сбора гуманитарной помощи Инна Рычкова.

Помимо этого, «Единая Россия» продолжает работу по сбору и формированию очередной партии гуманитарной помощи для беженцев и посылок для солдат, которые уже выполняют задачи СВО. Планируется отправить ее в середине октября. С конца февраля партия отправила уже более 230 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей.

Единый номер регионального партийного центра гуманитарной помощи: +7-929-331-25-11

Также все желающие оказать поддержку мобилизованным гражданам могут направить обращение по ссылке