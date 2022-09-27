Земельные сертификаты смогут получать многодетные семьи из Красноярского края

В Красноярском крае многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут претендовать на получение земельных сертификатов.

Соответствующий законопроект был поддержан двумя комитетами регионального Заксобрания во втором чтении. Об этом заявил депутат краевого парламента Илья Зайцев.

По его словам, с первого января многодетные семьи смогут выбирать между получением земли или сертификата на 185 тыс рублей. Отметим, что проект закона предусматривает ежегодную индексацию суммы контракта. Данный законопроект парламентарии рассмотрят на сессии Заксобрания края 6 октября.

Фото: © Никита Алексеев