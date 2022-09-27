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В Железногорске осудили мужчину за хранение пороха и изготовление боеприпасов

Главная Общество
Красноярск
13:00 27 Сентября 2022
общество, происшествия, железногорск, в красноярском крае, оружие
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В конце 2021 года оперативники в квартире осуждённого изъяли 13 самодельных патронов 16 калибра, двуствольное охотничье ружьё, более 30 гильз, около 200 капсюлей и банку с порохом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мужчина рассказал, что оружие он приобрёл несколько лет назад у знакомого, имевшего лицензию. Не имея разрешения подозреваемый хранил оружие дома. Он также пояснил, что решил изготовить патроны и приобрёл порох, гильзы 16 калибра и капсюли. Нарушитель изготовил 13 патронов. По его словам, он планировал использовать их для стрельбы по жестяным банкам на природе.

Были возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 1 ст. 221.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок 4 года с испытательным сроком 3 года. Также он должен выплатить штраф в 120 тыс. руб.

Фото: © 24.мвд.рф

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