В Красноярске выпускников военных кафедр отправили из военкомата по домам

В Красноярске призывники, окончившие военные кафедры, были отпущены из военкомата домой. Об этом рассказал 26-летний Евгений в интервью радиостанции «Красноярск Главный».

По его словам, на минувшей неделе он получил повестку для мобилизации. Красноярец испытал настоящий шок, ведь он не проходил срочную службу в армии и у него отсутствует боевой опыт.

Евгений заявил, что в военкомате ему сообщили, что причина выданной ему повестки заключается в том, что у него востребованная военная специальность - мастер буксируемой артиллерии, миномётов и реактивных систем залпового огня. Красноярца планировали отправить на учебные сборы, однако его отпустили домой, как и других выпускников военных кафедр. Вероятно, на решение военкоматов повлияло заявление Минобороны РФ, которое призвало не мобилизовать всех подряд.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив