Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

Минцифры разместило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под освобождение от частичной мобилизации для специалистов IT и связи, сообщают РИА Новости.

При этом наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи не даёт права на освобождение от призыва. Также необходимо выполнять критически важные функции.

С 27 сентября Минцифры откроет форму на «Госуслугах» по отсрочке. Заявление должен оформлять сотрудник. К документу необходимо приложить форму подтверждения его соответствия требованиям, подписанную электронной подписью генерального директора. Форму нужно получить до подачи заявления.

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