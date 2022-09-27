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Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

Главная Общество
Красноярск
11:31 27 Сентября 2022
красноярск, общество, россия, мобилизация, отсрочка
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Минцифры разместило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под освобождение от частичной мобилизации для специалистов IT и связи, сообщают РИА Новости.

При этом наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи не даёт права на освобождение от призыва. Также необходимо выполнять критически важные функции.

С 27 сентября Минцифры откроет форму на «Госуслугах» по отсрочке. Заявление должен оформлять сотрудник. К документу необходимо приложить форму подтверждения его соответствия требованиям, подписанную электронной подписью генерального директора. Форму нужно получить до подачи заявления.

Фото: © РИА Новости / Александр Мельников

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