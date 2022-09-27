Пасечник сообщил, что в ЛНР и ДНР примут решение по военному положению с руководством России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Леонида Пасечника, главы ЛНР и ДНР в случае вхождения республик в состав РФ примут решение по военному положению на своих территориях вместе с руководством России.

— В случае присоединения мы станем субъектом РФ. Я думаю, что там есть кому принимать это решение, поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими чётко приказы, выполним любое распоряжение <...>, — рассказал глава ЛНР.

Напомним, по итогам трёх дней голосования на референдумах явка в Херсонской области — 48,91 %, Запорожской — 51,55 %, в ЛНР — 76,09 %, а в ДНР — 77,12 %.

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