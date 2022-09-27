Задержанный во Владивостоке японский консул покинет Россию до 28 сентября

Вчера, 26-го сентября, во Владивостоке ФСБ было произведено задержание японского консула Мотоки Тацунори. Задержание было проведено во время получения им сведений о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкций на ситуацию с экономикой в Приморском крае. Отметим, что информацию дипломат пытался получить, заплатив деньги.

В МИД России заявили, что консула объявили «persona non grata» и до 28 сентября он обязан покинуть территорию РФ.

Из-за действий дипломата японской стороне был выражен решительный протест.

Фото: © МИД России