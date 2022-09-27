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За год почти 600 семей Красноярского края обратились в службу ранней помощи

Главная Общество
Красноярск
10:45 27 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, дети, помощь
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— Услуги службы ранней помощи предоставляются на базе 42 краевых учреждений социального обслуживания. С начала года помощь специалистов получили почти 600 семей. В планах подготовка высококвалифицированных специалистов, приобретение необходимого оборудования и открытие служб ранней помощи в Мотыгинском, Краснотуранском и Сухобузимском районах, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

На базе учреждений социального обслуживания населения открываются новые центры службы ранней помощи, сообщают в министерстве социальной политики Красноярского края.

Ранняя помощь — это комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых детям до 3 лет и их семьям, направленных на раннее выявление особенностей развития для выстраивания оптимальной программы развития, формирования физического и психического здоровья ребёнка, на включение в среду сверстников и интеграцию в общество.

Раннее начало реабилитации ребёнка наиболее действенно, ведь чем раньше специалистам удаётся распознать проблему и начать её корректировать, тем больше шансов улучшить качество жизни, вплоть до снятия группы инвалидности.

С начала года услуги специалистов ранней помощи стали доступны для семей с детьми из Тасеевского, Ужурского и Пировского районов, Дудинки, Норильска.

Отметим, что для получения услуг ранней помощи требуются лишь рекомендации врача или обеспокоенность родителей развитием и поведением ребёнка. Для родителей из отдалённых поселений специалисты проводят дистанционные консультации. 

Подробная информация о службе ранней помощи здесь.

Фото: © РИА Новости / Евгений Самарин

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