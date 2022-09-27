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В Емельяновском районе пропал 66-летний грибник

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Красноярск
12:10 27 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, пропавшие
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26 сентября спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выезжали на поиски мужчины 1956 года рождения. Он пропал 23 сентября при сборе грибов в лесу в районе пл. Рябинино Емельяновского района. Во время поиска обследовано 4​ км² лесного массива и 45 км лесных дорог. Мужчину не нашли.

Кроме этого, 26 сентября в вечернее время спасатели выезжали на помощь 66-летней женщине в нацпарке «Красноярские Столбы», которая повредила ногу. Женщину эвакуировали и передали службе 03.

Фото: © vk.com/public192457752

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