В Емельяновском районе пропал 66-летний грибник

26 сентября спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выезжали на поиски мужчины 1956 года рождения. Он пропал 23 сентября при сборе грибов в лесу в районе пл. Рябинино Емельяновского района. Во время поиска обследовано 4​ км² лесного массива и 45 км лесных дорог. Мужчину не нашли.

Кроме этого, 26 сентября в вечернее время спасатели выезжали на помощь 66-летней женщине в нацпарке «Красноярские Столбы», которая повредила ногу. Женщину эвакуировали и передали службе 03.

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