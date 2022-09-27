В Красноярском крае сотрудники МЧС России более 1 400 раз выезжали на ДТП

С начала года в 67 случаях ДТП сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов проведена деблокировка пострадавших в авариях. В 106 случаях осуществлялся смыв горючих жидкостей и тушение пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

К примеру, 14 сентября в Енисейске спасатели провели деблокирование пассажирки, пострадавшей в результате опрокидывания легковушки, а 18 сентября в Лесосибирске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели смыв горючего топлива с автодороги. Они предотвратили загорание бензовоза, водитель которого не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на бок.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть аккуратными на дорогах, не совершать опасные манёвры. Важно учитывать погодные условия, ведь на севере региона уже лежит снег, а в центральных районах утром и в вечернее время суток на дорогах возможно образование наледи.

Фото: © Служба спасения Красноярского края