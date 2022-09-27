27 сентября
Красноярск
погода +3 °C
58.0
 
€ 55.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае сотрудники МЧС России более 1 400 раз выезжали на ДТП

Главная Общество
Красноярск
11:24 27 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, дтп
версия для печати Ico_print

С начала года в 67 случаях ДТП сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов проведена деблокировка пострадавших в авариях. В 106 случаях осуществлялся смыв горючих жидкостей и тушение пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

К примеру, 14 сентября в Енисейске спасатели провели деблокирование пассажирки, пострадавшей в результате опрокидывания легковушки, а 18 сентября в Лесосибирске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели смыв горючего топлива с автодороги. Они предотвратили загорание бензовоза, водитель которого не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на бок.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть аккуратными на дорогах, не совершать опасные манёвры. Важно учитывать погодные условия, ведь на севере региона уже лежит снег, а в центральных районах утром и в вечернее время суток на дорогах возможно образование наледи.

Фото: © Служба спасения Красноярского края

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Регбисты «Красного Яра» обыграли в Красноярске московскую «Славу»

Регбисты «Красного Яра» обыграли в Красноярске московскую «Славу»

27 Сентября 2022 г.
Счёт матча 26:13
Новости Красноярска: В Емельяновском районе пропал 66-летний грибник

В Емельяновском районе пропал 66-летний грибник

27 Сентября 2022 г.
Во время поиска обследовано 4​ км² лесного массива и 45 км лесных дорог
Новости Красноярска: «Единая Россия» в Красноярском крае поможет мобилизованным гражданам и их семьям

«Единая Россия» в Красноярском крае поможет мобилизованным гражданам и их семьям

27 Сентября 2022 г.
Работу уже запустили по всему Красноярскому краю
Новости Красноярска: В Красноярске в ТРЦ «Планета» заработал магазин одежды Unow

В Красноярске в ТРЦ «Планета» заработал магазин одежды Unow

27 Сентября 2022 г.
Магазин находится на 1-м этаже
Новости Красноярска: Wi-Fi для гостей как дома: выгодное предложение «Ростелекома» для бизнеса Сибири

Wi-Fi для гостей как дома: выгодное предложение «Ростелекома» для бизнеса Сибири

27 Сентября 2022 г.
Выгодный тариф действует только несколько дней
Новости Красноярска: В Красноярске выпускников военных кафедр отправили из военкомата по домам

В Красноярске выпускников военных кафедр отправили из военкомата по домам

27 Сентября 2022 г.
Выпускники военных кафедр получили повестки для мобилизации
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

26 Сентября 2022 г.
Им оказался бывший выпускник учебного заведения
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru