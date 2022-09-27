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В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

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Красноярск
10:40 27 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, экология
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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 19 по 25 сентября, за это время на телефон горячей линии ведомства поступили 20 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная экологическая лаборатория выезжала 50 раз. Экомобилем отобрано 283 пробы атмосферного воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксированы.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено более 61 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ — 0,04 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по оксиду и диоксиду азота.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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