27 сентября
Красноярск
погода +3 °C
58.0
 
€ 55.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае зарегистрирован первый случай завозной тропической малярии в 2022 году

Главная Общество
Красноярск
09:34 27 Сентября 2022
в красноярском крае, болезнь, роспотребнадзор, пациент, заболевание
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в этом году зафиксирован первый случай завозной тропической малярии. Заболевание нашли у 43-летнего жителя Норильска. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По официальным данным, норильчанин находился в служебной командировке в Центральной Африке, где и подхватил болезнь.

Согласно статистике, в Красноярском крае практически каждый год выявляют единичные случаи завозной малярии. В прошлом году в регионе зарегистрировано три подобных случая.

В 2019 году было выявлено пять случаев, один из которых закончился смертью.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Регбисты «Красного Яра» обыграли в Красноярске московскую «Славу»

Регбисты «Красного Яра» обыграли в Красноярске московскую «Славу»

27 Сентября 2022 г.
Счёт матча 26:13
Новости Красноярска: В Емельяновском районе пропал 66-летний грибник

В Емельяновском районе пропал 66-летний грибник

27 Сентября 2022 г.
Во время поиска обследовано 4​ км² лесного массива и 45 км лесных дорог
Новости Красноярска: «Единая Россия» в Красноярском крае поможет мобилизованным гражданам и их семьям

«Единая Россия» в Красноярском крае поможет мобилизованным гражданам и их семьям

27 Сентября 2022 г.
Работу уже запустили по всему Красноярскому краю
Новости Красноярска: В Красноярске в ТРЦ «Планета» заработал магазин одежды Unow

В Красноярске в ТРЦ «Планета» заработал магазин одежды Unow

27 Сентября 2022 г.
Магазин находится на 1-м этаже
Новости Красноярска: Wi-Fi для гостей как дома: выгодное предложение «Ростелекома» для бизнеса Сибири

Wi-Fi для гостей как дома: выгодное предложение «Ростелекома» для бизнеса Сибири

27 Сентября 2022 г.
Выгодный тариф действует только несколько дней
Новости Красноярска: В Красноярске выпускников военных кафедр отправили из военкомата по домам

В Красноярске выпускников военных кафедр отправили из военкомата по домам

27 Сентября 2022 г.
Выпускники военных кафедр получили повестки для мобилизации
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 Сентября 2022 г.
На юге Таймырского муниципального района будет дуть ветер до 17 м/с
Новости Красноярска: Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

22 Сентября 2022 г.
Молодой человек предстанет перед судом
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru