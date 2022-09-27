В Красноярском крае зарегистрирован первый случай завозной тропической малярии в 2022 году

В Красноярском крае в этом году зафиксирован первый случай завозной тропической малярии. Заболевание нашли у 43-летнего жителя Норильска. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По официальным данным, норильчанин находился в служебной командировке в Центральной Африке, где и подхватил болезнь.

Согласно статистике, в Красноярском крае практически каждый год выявляют единичные случаи завозной малярии. В прошлом году в регионе зарегистрировано три подобных случая.

В 2019 году было выявлено пять случаев, один из которых закончился смертью.

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