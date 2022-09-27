Хоккеисты «Сокола» обыграли «Челмет» в Красноярске

В понедельник, 26 сентября, в Красноярске хоккеисты «Сокола» в родных пенатах принимали челябинский «Челмет». Встреча проходила в рамках ВХЛ.

Игроки красноярского клуба смогли переиграть гостей со сч ётом 2:1, при этом победы «крылатые» добились лишь в овертайме.

Первый гол был забит хоккеистом «Челмета» в концовке второго периода. «Сокол», в свою очередь, лишь за несколько до окончания основного времени сравнял счёт. Заброшенной шайбой в ворота гостей отметился Павел Синявский.

Спустя минуту игрок «Сокола» Алексей Князев забил второй гол и принёс своему клубу победу.

На данный момент ХК «Сокол» является одним из лидеров ВХЛ и имеет в своём распоряжении 12 очков.

Фото: © ХК «Сокол»