Эдвард Сноуден получил гражданство в России

Президент России Владимир Путин подписал документ о выдаче Эдварду Сноудену российского гражданства.

Указ о предоставлении гражданства бывшему агенту ЦРУ и АНБ подписал лично президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что новоиспеченный россиянин Сноуден не попадет под частичную мобилизацию. Ведь он не служил в армии РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката.

Отметим, в Эдварду Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений о методах прослушки спецслужб США.

Фото: © РИА Новости, AP Photo / Armando Franca