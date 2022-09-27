В Красноярске 28 сентября начнут снимать несколько серий для сериала «Первый отдел»

28 сентября в Красноярске начнутся съёмки нескольких серий для сериала «Первый отдел-3», пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Енисей кино».

Съёмки будет вести кинокомпания «Сибирь Триикс Медиа». Отметим, что она открывается в Красноярске. А в «Енисей кино» будет создана база с техническим оснащением.

Город посетит съёмочная группа из более чем 40 человек во главе с режиссёром Денисом Неймандом и оператором Евгением Кордунским. Исполнители главных ролей – Иван Колесников и Сергей Жарков.

Съёмки продлятся до 2 октября. Участие примут и красноярские актёры: Иван Блохин, Дарья Мамичева, Андрей Пашнин, Савва Ревич, Денис Зыков и Татьяна Чубаро.

Основные съёмочные площадки: городские площади, парки, кафе, рестораны, ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

Фото: © vk.com/enisey_kino