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В Красноярске введён режим угрозы ЧС на Калинина после обрушения плиты перекрытия

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Красноярск
09:55 27 Сентября 2022
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В Красноярске на Калинина, 47 «а» введён режим угрозы ЧС. Именно здесь летом во время дорожных работ под асфальт провалился грузовой автомобиль. Соответствующий документ подписан мэром Владиславом Логиновым.

Обрушившаяся плита перекрытия на камере коллектора сетей ливнёвой канализации представляет угрозу ЧС муниципального характера.

ЧС может возникнуть на территории проезжей части в районе ул. Калинина, 47 «а».

Отметим, что департамент горхозяйства должен провести аварийно-восстановительные работы.

Фото: © Администрация г. Красноярска 

 

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