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Красноярцев просят не подкармливать гуляющих по дорогам верблюдов

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Красноярск
09:40 27 Сентября 2022
общество, красноярск, животные, питание
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Жителей мкр. Солнечный просят не подкармливать и не угощать гуляющих верблюдов Васю и Боню. Об этом пишет владелица животных в группе социальной сети «ВКонтакте» «Наш мкр. Солнечный. Красноярск». Именно из-за этого верблюды уходят со своей территории.

— Их хорошо кормят и дома, им просто всегда мало. Да, внимание людей им тоже льстит не меньше вкусняшек. Но не надо подходить к ним ради их же безопасности, — пишет она в группе. — Верблюды у нас действительно хорошие, с ними можно спокойно фотографироваться, даже верхом на Васе. Если хотите, могу сама лично бесплатно вас сфотографировать на ваш или мой телефон. Но не надо этого делать без человека, который их знает. Тем-более в таком опасном месте. Мы сильно за них переживаем, поэтому надеемся на ваше понимание.

Красноярцев просят не подкармливать гуляющих по дорогам верблюдов

Если кто-то увидит верблюдов на трассе, сообщайте их хозяйке.

Фото: © vk.com/kras_sunny

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