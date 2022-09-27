В Красноярске цветники-корзины начали отправлять в теплицы

В этом году улицы Красноярска впервые украсили большие цветники-корзины. Красноярские озеленители высадили в клумбах бархатцы, которые украсили город.

Однако в мэрии сообщили, что клумбы с цветами начали отправлять в теплицы, где они будут пережидать зимний сезон.

На данный момент специалисты работают над идеями о том, как на протяжении круглого года использовать цветники-корзины.

Добавим, что с красноярских улиц также начали убирать и другие клумбы с цветами.

Фото: © Администрация г. Красноярска